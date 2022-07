Lydia Lozano, muy ofendida tras la pregunta de un espectador: "No te voy a contestar"

En 'Sálvame Sandía', la pregunta de uno de los espectadores ha ofendido terriblemente a Lydia Lozano. Edu tiene 36 años y es youtuber. Ama a Lydia, pero no soporta su falta de rigor periodístico. "Te pondría una placa enorme, porque Mediaset se merece que te pongas como una reina. Es verdad que eres muy famosa por tu chuminero y otras cosas, pero también por tus meteduras de pata", ha comenzado diciendo él.

"Te contestaría con todo el cariño del mundo, pero no me ha gustado cómo has empezado. Cuando tú haces una entrevista a alguien, el entrevistado tiene todo el derecho del mundo a no contestar, entonces lo siento pero no", ha respondido Lydia.