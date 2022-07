No solo eso, la periodista ha estado “preguntado, he investigado, me he callado y de repente voy en el coche y veo que está en línea. Le he dicho de todo claro”. Lydia Lozano está muy enfadada con su amiga, no solo por no invitarle a su fiesta, si no por no contestarle al móvil, “si estás en línea es que tienes el teléfono abierto”.