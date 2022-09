Kiko Matamoros cuenta la verdad de sus siestas en 'Sálvame': "Es tan soporífero lo que dicen algunos..."

Nuestro archivo está lleno de imágenes de Kiko Matamoros dormido, casi dormido, intentando no quedarse dormido o bostezando. Él siempre lo ha negado pero lo cierto es que se ha echado más siestas en el programa casi que en el sofá de su casa. Ahora, 'Sálvame' consulta con un especialista qué le ocurre al colaborador.

Ha sucedido en multitud de ocasiones y no precisamente en circunstancias propensas al sueño. Por ejemplo, en junio de 2020 se produjo una de las tardes más ruidosas: sonaban la gaitas, María Patiño gritaba tanto que la escuchaban en Galicia sin poner al televisión y muchos le acompañaban cantando y bailando. Sin embargo, Kiko Matamoros ni se inmutaba y, aunque tenía los ojos abiertos, su expresión nos decía que estaba más dormido que despierto.

"Voy a contar la verdad de lo que me pasa”, confesaba el colaborador en el plató de ‘Sálvame’ tras ver el vídeo de sus sueñecitos: “Trabajo muchas noches y el entrenamiento, que es un vicio, debería dormir más y no lo hago, duermo poco”. Además, aprovechaba para lanzar una pullita a sus compañeros de programa: “Es tan soporífero lo que dicen algunos que no tengo más remedido que dejarme llevar”.