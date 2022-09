José Ortega Cano quiere ver a Kiko Jiménez "en la cárcel": el motivo

Kiko Jiménez, lejos de asustarse, respondió al diestro lanzándole una advertencia en 'Sálvame'

El colaborador de 'Sálvame' envió a Ana María Aldón un mensaje con una información muy comprometida

El colaborador de 'Sálvame' asegura que calla "mucho"

"Aunque me tenga que empeñar, este tío va a ir a la cárcel", dijo un enfadadísimo José Ortega Cano en 'Ya es verano'. Kiko Jiménez respondió al ataque con la 'advertencia' de que calla "mucho" pero... ¿Cómo empezó todo? El motivo del conflicto es un mensaje.

El origen de la polémica

Lo envió Kiko Jiménez y lo hizo en directo desde el plató de 'Sálvame'. El colaborador escribió algo a Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano.Un texto que algunos compañeros pudieron leer en directo pero que no trascendió públicamente. Las caras de quienes pudieron leer el texto lo decían todo, podía suponer un cisma en el matrimonio de la diseñadora y el torero.

Del contenido, Kiko nos dio pocas pistas. Dirigiéndose a algunos miembros de la familia de Ortega, aseguraba que son la "carga" para su matrimonio con Ana María y añadía: "Sabe que no miento, que todo lo que he contado sobre ellos es real, yo estaba en la isla de la cocina. Ella tiene una idea, una sospecha, pero no lo sabe. No habléis sobre mí”.

Lo que sabemos del contenido del mensaje

Pero ¿Qué contenía el mensaje? 'El programa de Ana Rosa' debatía sobre ello y Paloma García Pelayo nos daba algunos datos: "Se trata de una charla que se improvisa en la cocina de la casa de Ortega Cano, en la que participan Carmen Ortega, su hijo, Kiko y Gloria Camila (...) Hay un quinto personaje que para mí es clave, Ortega Cano".

Añadía además que en aquella cocina se habría hablado de algo que "implica en primera persona" a Ana María Aldón que además acababa de ser madre de su hijo: "Una sobrina de Ortega, con formación universitaria, trabaja en un laboratorio. Lo que hablaron allí, de lo que Kiko fue testigo, tenía que ver con Ana María y su reciente maternidad (...) Lo importante es que estaba Ortega Cano presente y era partícipe de la misma, me llama la atención porque es el padre de la criatura".

El enfado de José Ortega Cano

Y ante el mensaje, la repercusión y las especulaciones, José Ortega Cano estallaba. Durante su intervención en 'Ya es verano', el diestro aseguraba que ha puesto todo en manos de un abogado de confianza. Es más, tachaba de falsedades las palabras de Kiko y hablaba del "beso de Judas".

"No se puede especular algo que no es real y transformar algo sin pruebas ninguna, una falacia mentirosa. Se actuará en consecuencia de la justicia. Espero y deseo que se nos respete. Es muy fácil echar por tierra la vida de toda una familia...", se quejaba Ortega y añadía: "Aunque me tenga que empeñar todo, este tío va a ir a la cárcel".

La respuesta de Kiko Jiménez en forma de advertencia