Lydia Lozano cuenta el motivo por el que tiene que ser operada: "No paro de llorar desde que me lo dijeron"

Lydia Lozano tiene que volver a ser operada: se ha roto la vértebra 8

La colaboradora habla con 'Sálvame': se muestra hundida y se derrumba

La periodista da todos los detalles de su operación y cómo será la recuperación

Las malas noticias han llegado para Lydia Lozano y es que este fin de semana ha tenido unos fuertes dolores por los que tuvo que ir a urgencias y le dijeron lo que más temía, la tienen que volver a operar, y es que está pasando muy mala racha de salud, ahora le tienen que operar de la octava vértebra que se le ha roto.

Lydia Lozano tiene que ser operada

Omar Suárez se ha trasladado hasta el hospital donde la colaboradora ha ido a hacerse las pruebas del preoperatorio y se ha encontrado con una Lydia Lozano completamente rota y que se ha derrumbado al explicar lo que le está pasando: “Me tienen que operar, llevo una racha, no paro de llorar desde que me lo dijeron ayer. No pude ir ayer a trabajar, me vine a urgencias, he estado todo el fin de semana en la cama. Llevo la del cuello, la mano rota y estoy echa una m***”.

¿Qué le ha pasado a la periodista?

"Me han dicho que me he roto la vertebra 8 y como tengo osteoporosis se me ha pegado a la 7”, explica la periodista y enumera todas las pruebas a la que le han sometido: “Me he hecho análisis, el electro, de todo". Además, de cómo va a ser su recuperación: "Me han dicho que me tome la recuperación muy enserio, tengo que andar mucho y que llevar un chaleco superincomodo”. Y que tendrá que estar "dos días hospitalizada".

