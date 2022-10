María Patiño hacia un inciso al comienzo de ‘Sálvame’ para comentar una imagen que había causado estupor en las redes sociales . “Es una noticia que no deja de sorprendernos a todos, es una imagen que nos tiene conmocionados … y yo la verdad que no dejo de darle vueltas a la cabeza”, aseguraba la presentadora antes de ver la foto en el pantallón.

La protagonista no era otra que Amaia Montero . La cantante s ubía una foto suya a las redes sociales visiblemente desmejorada que ha preocupado a todos sus seguidores y no ha pasado desapercibida para los colaboradores del programa.

“Es verdad que lleva muchos años con problemas, pero yo cuando he visto la imagen me he quedado perpleja porque es terrible la imagen de Amaia”, comentaba Carmen Borrego.