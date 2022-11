Patricia Donoso, contra las cuerdas en ‘Sálvame’: “Cuando intentan dejarme en ridículo no pienso contestar”

La tarde ha empezado mal para Patricia Donoso en ‘Sálvame’ y es que el programa le ha acusado de darles plantón desapareciendo tras ser convocada. Asegurando que todo era un malentendido, Patricia ha accedido a acudir en directo, ha llegado al plató del programa y ha enfrentado todas las polémicas que le rodean y las supuestas mentiras que le acusan de decir. Sin embargo, no contaba con que Helen Wade le pusiera en un aprieto formulándole preguntas en inglés, cuestiones que Patricia se ha negado a contestar…

Patricia Donoso asegura ser duquesa y lo es porque habría comprado el título por 1200 libras en "Sailand", un lugar que el equipo de investigación de ‘Sálvame’ no ha encontrado por mucho que ha buscado. Lo más parecido es el Principado de Sealand, que en realidad es una plataforma petrolera de apenas 500 metros cuadrados con un monarca y 30 habitantes.

La periodista de la BBC Helen Wade intervenía en directo asegurando: “Mucho me temo que no es duquesa de nada porque es una plataforma no tiene valor, el señor príncipe Roy Bates se está forrando vendiendo papelitos certificados en un marco de oro para gente que cree que se puede comprar un título”.