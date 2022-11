"Me alegro mucho de que no esté Adela porque no se puede tener menos sensibilidad tratando los temas", decía Belén Rodríguez nada más pisar el plató de 'Sálvame'. La colaboradora estaba muy molesta, incluso "histérica", ante su polémica con Kiko Hernández por los casi 100.000 euros que le prestó, una información que acababa de hacerse pública.