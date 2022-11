Rafa Mora: "Kiko Rivera no estaba enterado de la gravedad de la situación de su tío Bernardo"

"He intentado ponerme en contacto con Kiko, le he trasladado la información que barajamos nosotros y, al parecer a él no le han trasladado la gravedad del asunto ", ha comunicado el colaborador en directo. Rafa ha asegurado que desde el momento en el que le ha comunicado la noticia le ha dejado de contestar y han cortado la comunicación: "Entiendo que habrá tomado una decisión".

Además, Rafa Mora ha querido recordar la relación excepcional que Kiko siempre ha tenido con Bernardo Pantoja: "No sé si ha sido por protegerle porque hace poco tuvo un problema muy serio de salud o si es como la otra vez que se enteró del fallecimiento de su abuela por televisión. Pero que nadie pueda decir que Kiko Rivera no está a la altura o no está en esa habitación porque Kiko Rivera hasta ahora mismo no sabía la gravedad del asunto".