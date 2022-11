Alguien irrumpe de improviso en casa de Marta López... ¿Alba Carrillo?

Raúl Triguero intervenía en directo en ‘Sálvame’ desde la casa de Marta López. El reportero nos contaba lo que allí podría haber sucedido entre Alba Carrillo y Jorge Pérez … cuando de repente se encontraba allí mismo a Alba ¿O no era ella?

“¡Estoy flipando mucho!”, decía el reportero y es que alguien llamaba insistentemente a la casa: “No quiero chascarrillos esta tarde, estoy aquí porque me dejé la placa del bruxismo y he traído estas braguitas que me dejó Marta…”