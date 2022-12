Pero la presentadora no sentía que tuviera que dar el primer paso, Gustavo la entendió y le manifestó que no había sido consciente de la situación: “Tendré que hacer un ejercicio para creerle porque me parece de ser torpe por su parte y no le tengo por torpe”.

Por eso, para Terelu supone “una grandísima decepción”, le decía que está “hecha polvo” y no comprende que Gustavo no entienda que es “un colaborador necesario”. Eso sí, para su madre es muy importante y no está dispuesta a generarle un conflicto, incomodidad o desasosiego: “Como hija, no me lo perdonaría”.