Junko responde en directo en 'Sálvame': ¿Tiene que abandonar el piso donde ha vivido con Bernardo Pantoja?

Junko ha atendido en directo a las cámaras de 'Sálvame'. La viuda de Bernardo Pantoja podría estar obligada a abandonar la que ha sido su casa estos años dado que es propiedad de Isabel Pantoja y despeja la dudas: "Ahora mismo no necesito casa, mi familia me está ayudando a todo".

Está dispuesta a que viva allí y a pagar todos los gastos, pero Junko, en directo, no lo ha aceptado y es que apenas conoce a Teresa: “Muchas gracias, pero mi familia me está ayudando a todo, ahora mismo no necesito casa”.