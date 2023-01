'Sálvame' muestra en exclusiva audios de 'El Yoyas': habla de sus malos hábitos

Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas' continúa en busca y captura tras no ingresar en prisión como así lo establecía su condena por maltrato a su pareja, Fayna Bethencourt. Ahora se hacen públicos los audios que envió a su hija y en los que reconoce no sólo haber "cogido del cuello" a la madre de sus hijos, también amenaza a su actual pareja. 'Sálvame' muestra en exclusiva audios en los que confiesa tener malos hábitos.

El programa ‘En boca de todos’ ha hecho públicos unos audios que Carlos Navarro habría dirigido a su propia hija. En el mensaje dice ser “una persona de verdad”, “de ley”, y se define como “honrado”. “Soy una persona que respeta a la mujer que tiene al lado, aunque alguna vez la haya cogido del p*** cuello”, dice y pregunta: “¿O es que tu madre no me conoce a mí? Tu madre no me ha visto a mí sacar a pasear el palo. A que me compro un palo y le reviento la cabeza a todo el mundo hija mía”.