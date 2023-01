Terelu Campos, preocupada por la información publicada sobre la salud de su madre: solo la manejaba su entorno más íntimo

"Alarma por el estado de salud de María Teresa Campos", publica la revista 'Lecturas' en su portada y Terelu Campos, que trabaja en la publicación, no podía evitar su enfado dado que no sabía que iba a publicarse. Sin embargo, lo que más le preocupa son los datos que maneja la revista y que solo conoce su entorno más íntimo. Además, recordaba que María Teresa ingresó pero fue dada de alta tras realizarle unas pruebas que determinaron que sufre anemia pero que puede tratarse en casa.

“Me hubiera gustado al menos tener conocimiento de que se iba a dar esa portada”, explicaba Terelu y añadía: “No he entendido no tener conocimiento, no puedo impedir a una dirección de una revista que tenga la información que tiene en portada, eso son decisiones empresariales que yo no tomo”.