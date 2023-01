Kiko Hernández ha contado en 'Sálvame Naranja Plus' a qué se van a dedicar a partir de ahora José Ortega Cano y su hija Gloria Camila . "Entro y me dicen que se ha quedado el señor Ortega Cano, como si tuviera pocos problemas, que en Benidorm ya puso un restaurante y le fue como el culo, y otro en San Sebastián de los Reyes y le fue como el culo, otro restaurante en la urbanización donde él vive", cuenta el colaborador.

" En Santo Domingo . Es un regalo a su hija Gloria Camila, no solo para que sea imagen, sino para que esté involucrada las horas que requiere la hostelería", detalla el tertuliano.

