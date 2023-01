Las claves para entender el conflicto de Kiko Hernández y Alejandra Rubio: ¿Por qué empezó?

El conflicto no tardó en estallar. La polémica siguió aumentando y Kiko Hernández acabó atacado tanto a Alejandra como a su madre, Terelu Campos: “¡No os trago, no os puedo ni ver!”, decía.

A tal punto llegó la polémica que Alejandra advirtió a su madre durante su entrevista en el 'Deluxe': "Kiko Hernández no te quiere, me duele que le llames amigo".

Alejandra, por su parte, cuestionaba la información, no creía que hubiera grabaciones a pesar de que su madre confirmó que al menos hay una y culpaba a Kiko Hernández de traición: “Lo he dicho 150 veces, mucho abracito, pero Kiko te la va a dar porque no es tu amigo”, decía.