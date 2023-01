Terelu Campos arrancaba la tarde en ‘Sálvame’ subida a un coche y haciéndonos ver algo: lleva semanas sin coincidir con Kiko Hernández en plató. Convencida de que no es casualidad, la presentadora apuntaba que no sabe a qué se debe, pero sí que tras las palabras del colaborador sobre su familia en general, y Alejandra Rubio y Carmen Borrego en particular, le gustaría verle cara a cara. Por ello, le hacía una propuesta…