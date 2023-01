Techi nos habló de su problema de salud mental en 'Sálvame': "Tengo trastorno bipolar"

“Tengo una discapacidad del 65%, he estado en bastantes clínicas porque he tenido varios ingresos”, nos contaba ella misma ante las preguntas de Kike Calleja y añadía que esto le llevó a alejarse de la televisión. Pero además, se quejaba de haber sufrido “rechazo” de algunas personas: “A las buenas están todos, pero a las malas… no hay nadie”.

Además, reconocía que podría haber invertido el dinero que ganó en televisión de otra manera: "Me podría haber comprado una casa". Sin embargo, explicaba que en muchos momentos de su vida se aprovecharon de ella: "Yo siempre he sido muy espléndida. Me he rodeado de gente que no han sido buenas influencias para nada".