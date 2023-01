Tamara Falcó e Íñigo Onieva podrían tener una “disputa” por la lista de invitados a su boda: ¿Asistirá Pilar Vidal?

“Creía que jamás te iba a dar esta información”, decía a Pilar Vidal y la periodista, amiga de Tamara Falcó, permanecía a la expectativa: “Se están filtrando informaciones que dicen que Íñigo no quiere que estés en la boda, lo cierto es que te has posicionado muy de parte de Tamara”.

Pilar estaba invitada la primera vez que hablaron de boda y ahora no sabe si figurará en la lista, sin embargo, se mostraba dispuesta a aceptar lo que la pareja decida: “Yo no creo que sea el momento todavía; primero, no lo a preguntar; segundo, que si me quiere invitar estaré encantada de ir, vuelvo a insistir en que no seré la primera que va a una boda por parte de solo una parte”.