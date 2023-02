Jorge Javier Vázquez lanza un reproche a Canales Rivera: "Emplea términos delictivos contra el programa para enmascarar su cobardía"

'Sálvame' tiene unas grabaciones en los que José Antonio Canales Rivera no solo ataca a su primo Francisco, también carga contra 'Sálvame'. Y es que, hablando de su primera etapa en el programa, lo tachaba de "secta" y les acusaba de haber sacado "toda la mierda" para que no se fuera. Tras escuchar sus palabras, Jorge Javier Vázquez no podía disimular su enfado y se dirigía al colaborador.

"Cuando tú te quieres ir te dice "¡Eh!", a mí me lo dijeron y es dije: 'Me voy para mi casa", continuaba Canales y es que, según su relato, a pesar de todo lo hizo: "Me sacaron toda la mierda pero mi fui a mi casa ¿Sabes qué me pasó? Escuchaba la sintonía de 'Sálvame' y me ponía a vomitar".