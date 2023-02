Kiko Hernández y Kiko Matamoros cuentan por qué les dejó de hablar el marido de Lydia Lozano

"Gracias, ya tienes un amigo menos", con este mensaje, el marido de Lydia Lozano ha dado por finalizada su amistad con Carmen Alcayde. Lo recibía tras un agrio conflicto con la colaboradora de 'Sálvame' y no es la primera vez que ocurre algo parecido...

Un testigo aseguraba en el programa haber coincidido con una colaboradora y su pareja en un local de intercambio de parejas. No revelaba su identidad, pero Carmen Alcayde tenía la misma información y nos daba el nombre: Lydia Lozano junto a su marido Charly.

Fuera de sí, la colaboradora le reprochaba a su compañera telefónicamente que no hubiera contrastado la noticia con ella y es que, aunque fue al local, solo estuvo un rato porque una amiga celebraba un cumpleaños.

Lydia no era la única molesta con la situación, también lo estaba su marido. Y es que ambos son muy amigos de Carmen Alcayde, con lo que no entendían la actitud de la colaboradora y Charly enviaba un mensaje a Carmen: “Muchas gracias, ya tienes un amigo menos”.

El conflicto estallaba en directo con una nueva llamada de Lydia, aunque lograban llegar a un acuerdo tras la disculpa de Carmen, que se justificaba diciendo que no creía que el tema fuera alcanzar semejantes dimensiones.

“¿Crees que Charly te va a perdonar?”, le preguntaba Kiko Hernández y ella dudaba. Tanto él como Kiko Matamoros le advertían que, en situaciones semejantes, Charly ha roto su amistad. Por ejemplo a Kiko Hernández no le habla y a Kiko Matamoros tampoco ¿El motivo? Que contara el “idilio” que mantuvo con Lydia y que sucedió cuando ella tenía apenas 16 años.

“Charly es muy rencoroso, yo no le he hecho nada a Lydia”, se quejaba Kiko Hernández, para sorpresa de todos, que no podían creer lo que estaban escuchando. Al margen de su situación personal, Kiko nos contaba que el marido de Lydia y Marta López eran íntimos amigos y casi socios. Sin embargo, por algo aparentemente sin importancia, Charly envió un mensaje a Marta y dio por rota su amistad: “Le dijo eres una hija de tal y hasta hoy”.