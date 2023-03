La hija de Edmundo Arrocet carga contra Carmen Borrego: "Tu hemana es tonta y tú también"

En sus últimas declaraciones, el humorista decía estar dolido porque María Teresa Campos no esté trabajando. "Retrasado, no tienes dos dedos de luces", respondía Terelu Campos, que se negaba a recibir lecciones sobre lo que tiene o no tiene que hacer a nivel familiar y con respecto a su madre. Pero además, Edmundo dejó caer que prestó 40.000 euros y que hizo algunos favores a la familia tras los que no habría sentido agradecimiento.

Gabriela siempre ha estado del lado de su padre, de ahí la reacción de Carmen Borrego nada más verla: "No me conoce ni a mí ni a mi hermana ni a mi madre". Pero la invitada negaba, sí conoce su madre y acusaba a Carmen de decir "ordinarieces".

La colaboradora de 'Sálvame' le interrumpía para para decirle algo "por última vez": "Eres bastante mentirosa, hay una persona que no está bien, está apartada de los medios hace mucho, lo mínimo que podríais hacer tu padre y tú es no volver a nombrarla. Ella no os nombra, no os recuerda y tú, que tanto hablas del dinero, tu padre no me ha dejado dinero en la vida y tú llamabas sistemáticamente a tu padre para pedirle dinero".