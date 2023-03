Belén Esteban desvela el porqué de su ruptura con Agustín Etienne: "No me gusta que me utilicen"

Belén Esteban lo negaba, según lo que sabe, los representantes no tienen relación... Eso sí, no desmentía que Agustín sea la persona que tanto le ha decepcionado. La colaboradora no quería entrar en detalles, aseguraba que nunca le ha faltado nada, que siempre trabajó bien con Agustín... Pero empezó a ver cosas que no le gustaban y decidió romper: "A veces, la vida te hace tener cambios, pensar de otra manera, yo no digo que sea malo pero... Cada uno ha elegido tener la vida".

La colaboradora y el representante hablaron de sus problemas y, tras esta conversación, "se cortó la relación". Belén fue clara y es que creía que Agustín "llevaba a personas que, para mí, no estaba de acuerdo". De hecho, daba un paso más asegurando que hay personas que le daban informaciones "que no eran ciertas": "A mí no me gusta que me utilicen". Según Belén, Agustín estaba presente cuando a Belén le contaron ciertas cosas que luego descubrió que no eran verdad: "No puedo defender una mentira".