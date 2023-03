Las fotos de Kiko Hernández y Fran Antón el día del padre: comida en familia y compras en grandes almacenes

Tras meses sin relación con Belén Rodríguez, Kiko Hernández sospecha algo y ha querido enviar un mensaje a su examiga. Y es que lo que no va a consentir es que malmeta entre él y Belén Esteban: "Que no me caliente porque a la mínima cuento lo que cuentas de unos, de los otros, de estos, del otro y del otro. Lo cuento todo, estás al límite y no voy al poli para llevarme los 30 tuyos. Sabes que tengo la lengua larga".