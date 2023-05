"La familia no va a hablar con ella dice", asegura Blanca y no duda en acusarla: "Nos está fastidiando la vida".

Blanca ha vivido "en primera persona" la vida de su hermana y no entiende por que actúa como lo hace: "Es como entrar a un cine juntas y ver películas diferentes". Por ello, no duda en decir que Yaiza es "su peor cruz" y añadía: "Las noches son muy duras cuando estás sola".

Desde el plató, Yaiza se preguntaba por qué su hermana no quiere estar en directo: "No hablo porque quizá no les interesa. Sal y cuenta, que hable".

Además, atacaba a su madre de nuevo: "He escuchado y he visto cosas que ella piensa que ni he visto ni he escuchada. Y va con la cabeza alta (...) Me voy a callar porque es la madre que me parió". Es más, daba un paso adelante asegurado: "Si hablo, a mi madre la entierro yo".