Isa Pantoja pide silencio a sus amistades: “Cualquier palabra que digan puede perjudicarme”

Isa Pantoja parece querer tender puentes en lo que a su madre se refiere. Tras negar haber chantajeado a su hermano, deja la polémica con el Dj a un lado y se centra en su madre. En primer lugar, pide a sus amistades que no digan nada por dos cosas: porque nadie le tiene que defender y porque cualquier cosa que digan “puede perjudicarme”. De hecho, tiene claro que con quien no respete su decisión será “el fin”. No quiere hablar de los problemas con Kiko pero sí tiene claro que con su madre habrá “reconciliación”: “Se hablarán las cosas”.