Hugo, inmune a la complicidad de Adara y Gianmarco: "Hasta que ella no me lo diga en la cara no voy a dudar nunca"

Gianmarco siente mariposas por Adara en 'GH VIP' pero no se lo ha dicho a su compañera. Ambos concursan en el reality pero Gianmarco, sabiendo que Adara tiene pareja, guarda silencio por el momento. Su complicidad es evidente, hay quienes creen que hay más que amistad y la propia Adara le habría confesado a Joao en el reality que no puede sostener la mirada del concursante. Sin embargo, Hugo no se mueve ni un ápice del lado de su chica: "Hasta que ella no me lo diga en la cara no voy a dudar nunca".