Así hablaba Adara de su pareja, Hugo Sierra, antes de entrar en 'GH VIP': "Me encanta todo de él"

La relación de Hugo y Adara comenzaba en enero del 2018 pero hasta febrero no lo confirmaron. Adara tenía miedo de que la juzgaran por la diferencia de edad, pero esto no impidió que ambos siguieran su camino. Se conocieron a través de las redes sociales y enseguida emprendieron una vida juntos: Adara se mudó a Palma de Mallorca y tuvieron un hijo.

“Es muy romántico, me gusta su forma de ser, me encantan sus valores y cómo me trata. Me encanta todo de él”, decía en un vídeo. Además, en una entrevista contó que el momento más “feliz” de su vida era cuando estaba embarazada. Fundidos en un precioso abrazo, la concursante se despidió de su pareja y comenzó su aventura en ‘GH VIP’ ¿Continuará el amor?