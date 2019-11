Gianmarco se arrepiente de su despedida con Adara: "La tendría que haber dado un beso"

Gianmarco ha sido el octavo expulsado de ‘ GH VIP 7 ’ y Carlota Corredera ha sido la primera en hablar con él después de su tensa entrevista con Jorge Javier Vázquez . El concursante ha asegurado que siempre ha respetado los tiempos de Adara y que fue ella quien le dijo de ir con “cuidado”: “Yo estaba haciendo lo que ella me pidió”. Además, el italiano ha recapacitado sobre su despedida antes de abandonar Guadalix y ha reconocido que, ahora, lo haría de manera distinta: “Le daría un beso”.

Gianmarco reconoce que se ha aguantado las ganas de besar a Adara en muchas ocasiones, aunque dice que ambos sabían lo que sentían el uno por el otro: “Yo le dije ‘cómo te gustaría despedirnos si me voy’ y ella me dijo ‘¿cómo me gustaría o cómo tengo que hacerlo?”.