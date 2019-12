Alaska revive en 'Sálvame' un momento muy especial: una foto de su boda con Mario Vaquerizo en Las Vegas

Alaska ha visitado el plató de ‘Sálvame’ para presentar su nuevo disco y cantar su primer sencillo 'Un boomerang'. Lo que la cantante no se esperaba es que el programa le diese una sorpresa: ¡La foto de su boda con Mario Vaquerizo en Las Vegas! Alaska, sorprendida al ver la foto, le decía a Paz Padilla: "Es de hace 20 años y 3 días".

Tras 20 años juntos, Alaska nos ha contado qué ha cambiado después de tanto tiempo: "Al principio es como un pastel, pero no es verdad del todo porque no te conoces y no sabes como es el otro..." La cantante ha aclarado que prefiere que todo esté "asentado" y ha reconocido que para ella las relaciones son para "siempre" aunque duren dos días. "Cuando te metes en una relación es pensando que va a durar toda la vida", ha contado.