Belén Esteban defiende a Frigenti de las acusaciones de Alba Carrillo: "Siempre que he estado mal, ha estado ahí"

Alba Carrillo termino el Debate de 'GH VIP' muy afectada por un tuit que puso su compañero Miguel Frigenti criticando su paso por el concurso. Alba no se lo tomó nada bien: "Frigenti no tiene donde caerse muerto y tiene que sacar un poquito de fama a través de mi, y Belén Esteban defendiéndole porque es su amigo”. Pero esto es todo, Alba contó que Belén le defiende porque no sabe que su compañero tachó de 'hortera' su boda porque entre plato y plato sonaba una canción.