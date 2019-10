Alba Carrillo da las gracias a Jorge Javier tras su enfado: “Me sentó fatal y me cabreé pero necesitaba un zarandeo fuerte"

Alba Carrillo ya no se quiere ir de ‘GH VIP’. Pasó días pidiendo su expulsión, pero la audiencia decidió dejarla en la casa de Guadalix de la Sierra y su reacción provocó el enfado de Jorge Javier Vázquez, que le pedía que no arremetiera contra la organización: “Me sentó fatal, me cabreé pero necesitaba un zarandeo fuerte, le tengo que dar las gracias porque me activó”, ha reconocido la concursante.