Las imágenes de la discordia: '¡Hola!' publica las primeras fotos que se hicieron a Malú y Albert Rivera

María Patiño anunciaba en nuestro programa lo que tanto tiempo llevábamos esperando: por fin se iban a publicar las primeras instantáneas de Albert Rivera y Malú . Aunque horas después nos enteramos de que alguien con mucho interés podría haberlo impedido. Desde ese momento se dan diversas teoría s sobre los motivos para que las fotos no salgan: que si se iban a guardar en un cajón, que si la cantante las podría haber comprado…

Los posibles interesados en mantener este material oculto no contaban con la pericia de una colaboradora de 'El programa de Ana Rosa’ que se las ingenió para conseguir dar la exclusiva en su propio programa. Suponemos que a la revista ‘Hola’ no le quedó otra y así este 12 de junio ha sacado en portada a Malú y Rivera saliendo de un restaurante de Pozuelo, con un aspecto muy relajado, aunque no tan cariñosos como en las inéditas mostradas en Ana Rosa.