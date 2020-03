Carlos Maturana niega haber roneado con Alejandra Rubio pero no cierra las puertas: “No es que me fuese con ella a escondidas”

Según Rafa Mora, Alejandra Rubio tonteó con Carlos Maturana mientras su novio trabajaba como DJ a tan solo 15 metros de ellos. Sin embargo, Carlos explica que entre ellos “no pasó nada raro”: “No es que me fuese con ella a escondidas”.

Eso sí, Alejandra le pareció “encantadora” y confiesa que le provocó “atracción” algo que veía también en ella: “Podía ser recíproco”. Y, por ello, no le importaría volver a coincidir con ella y que pasara algo entre ellos: “Claro, si yo la veo a mí no me van a condicionar que hayan dicho algo así”.