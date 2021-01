Alonso Caparrós nos habla de su peor época: "Estuve a punto de quedarme en la calle"

Muchos se preguntaban qué había podido pasarle para llegar a esta situación y Alonso Caparrós nos contaba que él estuvo a punto de quedarse en la calle. Fue cuando tenía problemas de adicciones, vivía de alquiler, llevaba meses in pagar y no tenía dinero ni para comer.

“Estuve a esto de quedarme en la calle sin casa, sin dinero, no me hablaba con mi familia, no tenía amigos, no tenía recursos y encima tenía un problemón de adicción tremendo”, nos contaba el colaborador de ‘Sálvame’. Nunca recurrió a sus padres, nunca les contó la situación en la que estaba: “Sentía vergüenza de mi situación y no me atrevía a pedirles dinero cuando se estaba yendo por otro lado”.