Amor Romeira asegura que le ofrecieron "viajes de compañía" con un deportista por "900 € al día"

Amor Romeira nos habló de futbolistas, fiestas y presuntas deslealtades, generando la controversia. La exconcursante de ‘GH’ ha estado en este tipo de fiestas pero matiza que no ha cobrado por ello.

Ha ido a algunas de estas fiestas porque conoce a muchos futbolistas y en otras ocasiones porque le han contactado para ir: “No he cobrado pero sí me lo han propuesto”.

Sí que conoce a gente que ha cobrado y hay chicas que se han puesto en contacto con ella denunciado que el trato que les dieron no fue el mejor: “Me dicen unas cosas, extractos, transferencias, correos… y me he quedado loca”.