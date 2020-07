Primeras palabras de Ana Soria, la nueva ‘ilusión’ de Enrique Ponce: “Están diciendo mentiras”

Enrique Ponce ha intervenido en directo para desmentir el testimonio de Rocío, una mujer que asegura haber estado 25 años cerca del entorno del torero. Dejaba ver que Enrique había visto cosas que no le cuadraban en sus cuentas y el diestro ha intervenido minutos después.

La testigo ha abandonado Mediaset ante la invitación de ‘Sálvame’ y, minutos después, llegaba la primera reacción de la joven. Ha sido a través de un mensaje que nos transmitía Rafa Mora desde plató: “Ella dice que no ha sido la causante de la ruptura”.

Según el colaborador del programa, la joven asegura que no se acerca a Enrique “ni por dinero ni por fama ni por interés” y es que ella “no lo necesita”. Y, hecha esta aclaración, Rafa nos ha leído el mensaje de la joven: “Están diciendo mentiras, no se puede dar credibilidad al primero que llegue porque puede hacer mucho daño y no es la verdad”.