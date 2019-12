Anabel Pantoja y Belén Esteban no se dirigen la palabra: están enfrentadas por un conflicto con Mila Ximénez

“Si se tiene que arreglar, se arreglará y si no, aquí paz y después gloria”

Anabel Pantoja y Belén Esteban no se dirigen la palabra. Al parecer, hubo un conflicto durante una reunión y el motivo fue Mila Ximénez: Anabel Pantoja defiende a quien fue su compañera en ‘GH VIP’ y no entendió que Belén Esteban no participara de una parte del programa en el que todo el mundo se ponía una careta con la cara de Mila.

“Tú me acusaste de que me jorobaba que tú defendieras a Mila, que tú me digas eso… yo respeto a todo el mundo”, le ha reprochado Belén Esteban; “y tú me dijiste un '¡Cállate!' que también me dolió, pero no va a volver a suceder”, le ha respondido Anabel.