El día de la boda de Belén Esteban, Anabel Pantoja se encontró con que su amiga Belén Rodríguez no le habla. Ya intuía algo porque no le había contestado a un mensaje, pero en ese momento lo confirmó. Aún no sabe cuál es el motivo pero Belén se ha dado cuenta de algo, se queja de "una falta de confianza" por parte de Anabel y parece que está relacionado con el aspecto profesional. Por su parte, a Anabel le parece "ridículo" que su amiga le deje de hablar.