Anabel Pantoja ha vuelto a Sevilla por sorpresa y con una buena razón: el cumpleaños de su madre, Merche. Pero además de compartir tiempo con su madre, no ha parado de quedar con los suyos: comida con unos amigos, merienda con otros… y reencuentros familiares, aunque no todos los que esperábamos.

No sabemos si ha habido encuentro con sus primos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, pero sí con las niñas del DJ, Carlota y Ana, con las que ha publicado un divertido vídeo en las redes sociales. Pero además, Anabel ha ido a Cantora a visitar a su tía Isabel… pero hay alguien a quien no ha visto.

Aún no se ha encontrado con una persona: Anabel no ha visto a su padre, Bernardo Pantoja. Lo cierto es que la colaboradora vivió momentos de tensión con él ante la polémica por su no asistencia a la boda.