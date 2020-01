El pasado martes, Kiko Hernández subió a la casa de ‘El tiempo del descuento’ para entrevistar a los nominados, entre ellos, a Anabel Pantoja. Pero la entrevista la dejó muy tocada y se derrumbó: “No me quiero ir”, le contaba llorando al Maestro Joao. Además, ya no sabe qué hacer para agradar a la gente: “No puedo ser cómo quieren que sea”. Sus compañeros han tratado de animarla y arroparla en este duro momento: "No te pueden exigir tanto", le ha dicho Kiko Jiménez.