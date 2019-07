Como parte de su reto, Anabel Pantoja se somete a unas sesiones con nuestra coach, Cristina Soria, pero esta vez no ha querido hablar del tema que le proponía. Han ido a un juego de escape que recreaba una serie de televisión con el objetivo de entrar en una celda simulada y hablar de un episodio que marcó a Anabel: la estancia en prisión de su tía. Sin embargo, ella se ha negado a recordar nada desagradable: “No me voy a prestar a esto, no he hablado nunca y no voy a hablar ahora”.