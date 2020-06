Los problemas de Anabel Pantoja en ‘Sálvame’ por sus redes: de los haters a su intensa exposición

Anabel Pantoja acaba de pasar una de sus peores tardes en ‘Sálvame’ por culpa de las redes sociales. La colaboradora del programa emitió un directo en Instagram que tuvo que borrar al día siguiente ¿El motivo? Lo había grabado tras un largo día de fiesta con amigos, había tomado más ‘agua con misterio’ de la cuenta y su novio, al lado, le pedía que dejara de emitir y se metiera en la cama. Sin embargo, ella no estaba por la labor y le contestaba de malas formas: “¡Que me dejes! ¡Cállate la boca!”

‘Sálvame’ lo capturó y Anabel no podía ni mirar las imágenes. Nos contaba que se disculpó con su chico, que le duele por su familia y que esto le ha servido para darse cuenta de que no puede exponerse tanto en redes sociales.

Anabel Pantoja y su exposición mediática

Sin embargo, la foto se llenó de mensajes y ella explicaba que ya no le afectan: “Hay insultos que te duelen pero ya no me afecta que dos ‘mataos’ me escriban esas cosas tan desagradables”.