Surrealista momentazo en 'Sálvame': Anabel Pantoja se va furiosa cuando Kiko Hernández la llama hámster

Anabel Pantoja se ha hecho un ‘retoquito’ estético para mejorar sus pómulos y labios. Ella está encantada pero hay quien le pica recordándoselo, como es el caso de Kiko Hernández. “Me sorprende que Mila te reconociera porque con lo que te has puesto pareces un hámster”, le ha dicho a la colaboradora y ella se ha ido furiosa del plató: “A mí Kiko no me llama ni hámster ni hámstar ni cobaya ni rata”.