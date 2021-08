Anabel apenas ha saludado a Pedro cuando ha entrado y Carlota Corredera ha querido saber con qué intenciones llegaba a ‘Sálvame’: “¿Vienes en son de paz?” Pedro ha ido al grano y le ha dado a la colaboradora su mensaje: “ Yo lo que vengo es a agradecerle . Que la problemática de La Graciosa y de los destinos hiperturistizados se conozca. Eres un agradecimiento, eres una gota de alegría en medio de un desierto”. Estas palabras han emocionado mucho a Anabel, que no ha podido evitar echarse a llorar.

Anabel lo ha pasado muy mal en los últimos días por todas las críticas que ha recibido por celebrar su boda en La Graciosa: “Me sentía impotente de que no me entendieran los ecologistas, los naturistas ni la gente de Canarias”.