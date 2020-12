Anabel Pantoja rompe a llorar con la felicitación de su madre: "No me la merezco"

Anabel Pantoja no solo ha hecho balance de este 2020 negro para Cantora, también ha recibido una bonita sorpresa de Omar, su ‘negro’ y de Merche, su madre, con la que no podrá pasar las Navidades este año.

Pero la cosa no se ha quedado ahí. Anabel Pantoja ha recibido un mensaje muy especial de su madre, Merche, que no ha querido dejar a su hija sin esta sorpresa: “Estas navidades van a ser muy complicadas y para nosotras va a suponer que no las pasemos juntas, pero al año que viene lo celebramos con más salud”. “Sé que no estás sola, que tienes a Omar y su familia y eso me hace feliz”, decía.

Tras escuchar a su madre, Anabel no ha podido contener las lágrimas y se ha roto por completo. Ha explicado que el año pasado tampoco pasó las navidades junto a ella y le ha dedicado unas palabras muy especiales: “Todas las madres son magníficas, pero yo tengo una que no me la merezco y que lo está pasando muy mal (…) Me da mucha pena porque no puedo ir a verla, pero le agradezco su mensaje y me alegro de que las cosas vayan solucionándose”.