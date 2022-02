“Siempre he pensado que a Anabel le gusta mucho como hombre Kiko Hernández , siempre he sentido que hay una atracción mutua brutal , ya sabes tu que de esto entiendo mucho”, le decía la presentadora a Terelu.

“Yo si hablo de quién me atrae o de quién no me atrae, pero no lo hago en público. De todas formas, Yo no he decepcionado a Anabel Pantoja. Ayer estuve mensajeándome con ella hasta las 2 de la mañana”, desvelaba Kiko.