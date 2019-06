Como cada semana, Anabel Pantoja se ha sometido a sus sesiones de entrenamiento con su entrenadora personal, Pepitator, pero ha vuelto a fallar. La colaboradora de ‘Sálvame’ tiene que perder 400 gramos cada semana pero, como lleva varios meses y no pierde peso, el programa le pide que done lo que gana por la grabación las semanas que no cumpla con su objetivo… Y, en esta ocasión es la segunda vez consecutiva que sucede.