La familia de Andrea e Ismael, de 'La isla de las tentaciones' se posicionan en su relación: "Ella no le ha querido nunca"

'Sálvame' se ha puesto en contacto con la familia de ambos y se han posicionado al respecto. Mientras el padre de Andrea defiende a su hija y alega que ella es "muy impulsiva", aunque cree que hay ciertas cosas que no tendría que haber hecho, la hermana de Ismael cree que su chica no le ha respetado: "Ella no tiene respeto y no se para a pensar en él, y lo poco que hace mi hermano lo critica".