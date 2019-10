Ángel Garó desvela que no tiene ninguna noticia bomba y Lydia Lozano estalla: "¡Me siento estafada!"

Dijo saber algo muy fuerte sobre alguien que concursa en 'GH VIP' pero se negó a contarlo si no era en directo. No importa cuánto insistió Lydia Lozano, Ángel Garó se negaba a hablar, así que le hemos invitado a plato... Y aquí hemos descubierto la verdad: no hay ninguna noticia bomba, ni sobre 'GH' ni sobre nada y Lydia Lozano ha estallado: "¡Me siento estafada!"